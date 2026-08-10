При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно
Ребёнок при атаке БПЛА на Нижнекамск скончался до приезда медиков
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Ребёнок скончался в Нижнекамске до приезда медиков. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил журналистам, что погибшей оказалась девочка. Врачи не успели оказать помощь — смерть наступила мгновенно.
«Это была девочка», — сообщил министр.
Утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Погибли 13 человек, в их числе есть ребеёнок. В республике объявлен траур.
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