Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 10:19

При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно

Ребёнок при атаке БПЛА на Нижнекамск скончался до приезда медиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ребёнок скончался в Нижнекамске до приезда медиков. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил журналистам, что погибшей оказалась девочка. Врачи не успели оказать помощь — смерть наступила мгновенно.

«Это была девочка», — сообщил министр.

Количество обратившихся за медпомощью в Нижнекамске выросло до 75 человек
Количество обратившихся за медпомощью в Нижнекамске выросло до 75 человек

Утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Погибли 13 человек, в их числе есть ребеёнок. В республике объявлен траур.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar