Дроны ВСУ убили мужчину и покалечили женщину в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области с использованием FPV-дронов. В селе Варваровка мужчина погиб при ударе по частному дому. В Грайвороне ранена женщина-велосипедистка — у неё ампутация кисти и множественные осколочные ранения.

Как сообщает оперштаб региона, также пострадали жилые дома в сёлах Почаево, Мощеное, в Шебекино повреждён многоквартирный дом. В посёлке Пролетарский дрон атаковал «КамАЗ». Власти оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Дроны прицельно били по людям, у которых не было шансов выжить.