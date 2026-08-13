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13 августа, 12:36

Дроны ВСУ убили мужчину и покалечили женщину в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области с использованием FPV-дронов. В селе Варваровка мужчина погиб при ударе по частному дому. В Грайвороне ранена женщина-велосипедистка — у неё ампутация кисти и множественные осколочные ранения.

Как сообщает оперштаб региона, также пострадали жилые дома в сёлах Почаево, Мощеное, в Шебекино повреждён многоквартирный дом. В посёлке Пролетарский дрон атаковал «КамАЗ». Власти оказывают помощь пострадавшим.

Били прицельно: Украинский дрон убил мать с ребёнком во время эвакуации в ДНР
Били прицельно: Украинский дрон убил мать с ребёнком во время эвакуации в ДНР

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Дроны прицельно били по людям, у которых не было шансов выжить.

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Наталья Демьянова
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