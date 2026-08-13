Били прицельно: Украинский дрон убил мать с ребёнком во время эвакуации в ДНР

Мать и ребёнок были целенаправленно убиты дроном ВСУ во время эвакуации из зоны боевых действий на Краснолиманском направлении. Семья пыталась выбраться в сторону ДНР, за что киевские боевики решили жестоко отомстить. Детали трагедии приводит SHOT.

Дрон ВСУ убил мать с ребёнком. Видео © Telegram / SHOT

Российские военные заметили возле одного из домов табличку «Помогите выйти». С помощью коптера мирным жителям передали инструкцию, как добраться до безопасного места. На эвакуацию отправились шесть человек, среди которых была женщина с ребёнком. Они шли немного впереди остальных, когда ВСУ нанесли удар.

Вражеский беспилотник подлетел к мирным гражданам со спины, со стороны леса, где находились позиции украинских боевиков. Дрон сбросил бомбу точечно прямо на мать с ребёнком. Оба погибли на месте от полученных ран. Оставшихся четырёх человек российским военнослужащим удалось вывести из опасной зоны при поддержке БПЛА. По пути им также сбрасывали воду и медикаменты.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Дроны прицельно били по людям, у которых не было шансов выжить.