Командир 225-го полка ВСУ наказывал своих солдат с помощью «деревьев правды»

В российских силовых структурах заявили, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев отдавал приказы о жестоком наказании военнослужащих подразделения. Об этом пишет ТАСС.

По утверждению собеседника агентства, в полку существовали специальные группы, занимавшиеся задержанием нарушителей. Провинившихся военнослужащих могли привязывать к деревьям и избивать.

«Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с «деревьями правды», приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева», — рассказал источник.

Подобные методы использовались в отношении дезертиров, уклонистов и других нарушителей дисциплины.