Командир 225-го полка ВСУ наказывал своих солдат с помощью «деревьев правды»
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В российских силовых структурах заявили, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев отдавал приказы о жестоком наказании военнослужащих подразделения. Об этом пишет ТАСС.
По утверждению собеседника агентства, в полку существовали специальные группы, занимавшиеся задержанием нарушителей. Провинившихся военнослужащих могли привязывать к деревьям и избивать.
«Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с «деревьями правды», приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева», — рассказал источник.
Подобные методы использовались в отношении дезертиров, уклонистов и других нарушителей дисциплины.
А ранее стало известно, что командир взвода ВСУ покончил с жизнью после того, как ему доложили, что на штурм он отправится вместе с пожилыми мобилизованными. По словам украинского военного, попавшего в плен, среди личного состава подразделений ВСУ участились случаи комплектования штурмовых групп людьми старшего возраста.
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