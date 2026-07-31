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Регион
31 июля, 03:08

Командир 225-го полка ВСУ наказывал своих солдат с помощью «деревьев правды»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В российских силовых структурах заявили, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев отдавал приказы о жестоком наказании военнослужащих подразделения. Об этом пишет ТАСС.

По утверждению собеседника агентства, в полку существовали специальные группы, занимавшиеся задержанием нарушителей. Провинившихся военнослужащих могли привязывать к деревьям и избивать.

«Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с «деревьями правды», приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева», — рассказал источник.

Подобные методы использовались в отношении дезертиров, уклонистов и других нарушителей дисциплины.

Пленный рассказал, что командиры ВСУ велят самовольно покидать воинские части
Пленный рассказал, что командиры ВСУ велят самовольно покидать воинские части

А ранее стало известно, что командир взвода ВСУ покончил с жизнью после того, как ему доложили, что на штурм он отправится вместе с пожилыми мобилизованными. По словам украинского военного, попавшего в плен, среди личного состава подразделений ВСУ участились случаи комплектования штурмовых групп людьми старшего возраста.

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Артём Гапоненко
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