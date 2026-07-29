Пленный рассказал, что командиры ВСУ велят самовольно покидать воинские части

Украинские командиры предлагают своим военнослужащим покидать военные части без какого-либо наказания. Об этом рассказал ТАСС пленный украинец Александр Карин.

По утверждению Карина, перед таким решением военнослужащим давали несколько дней форы: за это время они могли покинуть место службы и скрыться. После истечения этого срока, как заявил пленный, командование должно было сообщать о случившемся и объявлять их в розыск. Таким образом, по его словам, командиры избавлялись от проблем.

А ранее сын военнослужащего ВСУ Ивана Кихтенко, находящегося в плену, записал видеообращение, в котором рассказал о своём побеге с Украины и планах на будущее. До отъезда молодой человек работал в тату-салоне на Украине. Молодой человек также признался, что сильно скучает по отцу, и пообещал сделать всё возможное, чтобы воссоединиться с ним, как только тот окажется на свободе.