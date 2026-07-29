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29 июля, 00:12

Сын пленного бойца ВСУ сбежал с Украины и ожидает встречи с отцом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Сын военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ивана Кихтенко, находящегося в плену, записал видеообращение, в котором рассказал о своём побеге за рубеж и планах на будущее. Об этом передаёт ТАСС.

По информации агентства, до отъезда молодой человек работал в тату-салоне на Украине. В это заведение регулярно наведывались боевики «Азова»*.

«Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и всё. И на Украине ты больше жить не будешь», — заявил он, обращаясь к отцу.

Молодой человек также признался, что сильно скучает по отцу, и пообещал сделать всё возможное, чтобы воссоединиться с ним, как только тот окажется на свободе.

В насильственной мобилизации на Украине задействовано около 1,3 миллиона человек
В насильственной мобилизации на Украине задействовано около 1,3 миллиона человек

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Карин заявил о росте стоимости отсрочки от мобилизации на Украине. По его словам, размер взяток за возможность избежать призыва увеличивается с каждым месяцем. Карин утверждает, что при первом обращении речь может идти о нескольких тысячах евро.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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Виталий Приходько
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