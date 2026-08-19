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19 августа, 00:25

Силы ПВО сбили ещё десять летевших в сторону Москвы беспилотников ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё десять украинских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве. Об этом информировал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Других подробностей происшествий пока нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил об 11 ликвидированных БПЛА. Таким образом с начала суток 19 августа число сбитых дронов выросло до 21.

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Юния Ларсон
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