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Регион
18 августа, 23:44

Собянин сообщил об 11 ликвидированных БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Силы противовоздушной обороны сбили 11 летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О каких-либо повреждениях или нанесённом ущербе градоначальник не уточнил. По его словам, на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем
ПВО за день сбила 65 беспилотников над регионами России и Чёрным морем

В ночь на 18 августа Украина совершила одну из самых массированных атак на Московский регион. С вечера 17 августа в эту сторону летели 620 БПЛА, из которых 180 были уничтожены непосредственно в регионе. В Подмосковье пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Зафиксированы повреждения жилых домов и производственных зданий.

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Артур Лапсаков
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