Собянин сообщил об 11 ликвидированных БПЛА на подлёте к Москве

О каких-либо повреждениях или нанесённом ущербе градоначальник не уточнил. По его словам, на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 18 августа Украина совершила одну из самых массированных атак на Московский регион. С вечера 17 августа в эту сторону летели 620 БПЛА, из которых 180 были уничтожены непосредственно в регионе. В Подмосковье пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Зафиксированы повреждения жилых домов и производственных зданий.