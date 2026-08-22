Два человека погибли при падении обломков дрона на автобус в Севастополе
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В Севастополе обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на рейсовый автобус. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил гибель двух человек, ещё пятеро пострадали и госпитализированы. На месте работают спасатели и медики.
«По предварительным данным два человека погибли. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор в соцсетях.
В городе продолжается отражение воздушной атаки, работают экстренные службы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате атаки БПЛА на Новокуйбышевск Самарской области. Власти развернули оперативный штаб на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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