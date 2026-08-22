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22 августа, 13:58

Два человека погибли при падении обломков дрона на автобус в Севастополе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Севастополе обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на рейсовый автобус. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил гибель двух человек, ещё пятеро пострадали и госпитализированы. На месте работают спасатели и медики.

«По предварительным данным два человека погибли. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор в соцсетях.

В городе продолжается отражение воздушной атаки, работают экстренные службы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.

Число погибших при налёте БПЛА на Кубань увеличилось до трёх
Число погибших при налёте БПЛА на Кубань увеличилось до трёх

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате атаки БПЛА на Новокуйбышевск Самарской области. Власти развернули оперативный штаб на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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