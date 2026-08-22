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Регион
22 августа, 09:47

Один человек погиб после налёта БПЛА на Самарскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Новокуйбышевск Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, налёт произошёл на город, после чего власти развернули оперативный штаб на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о последствиях атаки предварительная. Другие подробности Федорищев пока не сообщил.

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Дарья Денисова
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