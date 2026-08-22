Один человек погиб после налёта БПЛА на Самарскую область

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Новокуйбышевск Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, налёт произошёл на город, после чего власти развернули оперативный штаб на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о последствиях атаки предварительная. Другие подробности Федорищев пока не сообщил.

Ранее в Амвросиевском округе ДНР при атаке на пассажирский микроавтобус погибли два человека. Ещё четверо получили ранения.