ВСУ обстреляли микроавтобус с мирными жителями в ДНР, погибли два человека

В Амвросиевском районе ДНР в результате атаки ВСУ на пассажирский микроавтобус погибли два человека. Информацию об инциденте, произошедшем около трёх часов ночи, подтвердил глава округа Игорь Лызов. По его словам, целью удара стал минивэн, осуществлявший пассажирские перевозки.

«Микроавтобус был атакован. Два погибших человека», — приводит ТАСС слова Лызова.

Он отметил, что в результате инцидента ещё четыре человека получили ранения.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые травмы. Машина скорой помощи попала под удар во время выполнения служебной задачи, сообщили региональные власти.