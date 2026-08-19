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19 августа, 14:26

Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Один человек погиб и двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Грайворонском округе на трассе Ломное — Ивановская Лисица FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, находившийся в машине мужчина пострадал от осколков в области спины и ног, его госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё одна женщина пострадала при атаке дрона на этой же дороге. У неё осколочные ранения плеча, бедра и коленного сустава, пострадавшую также доставляют в больницу.

В селе Дорогощь беспилотники повредили четыре частных дома. В Грайвороне дрон атаковал жилой дом и гараж — повреждены фронтон, дверь, кровля, окна и фасад.

В Шебекине в результате нескольких атак повреждены легковые автомобили, коммерческий объект и дачный дом. В последнем случае произошло возгорание.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Валуйском, Ракитянском и Белгородском округах, а также в Красной Яруге. Беспилотники атаковали грузовые и легковые автомобили, инфраструктурный объект и частный дом.

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Никита Никонов
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