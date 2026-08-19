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19 августа, 14:21

Дрон ВСУ ударил по машине в Брянской области: погибла женщина, ранен её внук

Обложка © РИА Новости / Владимир Горовых

Обложка © РИА Новости / Владимир Горовых

В селе Гетманская Буда Климовского района Брянской области при атаке дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погибла местная жительница, её внук получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Медики оказали пострадавшему неотложную помощь. Семье погибшей будет предоставлена необходимая поддержка.

Кроме того, в селе Бяково Навлинского района при атаке беспилотника осколочные ранения получила местная жительница.

В посёлке Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина.

Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

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Никита Никонов
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