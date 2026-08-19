Дрон ВСУ ударил по машине в Брянской области: погибла женщина, ранен её внук

В селе Гетманская Буда Климовского района Брянской области при атаке дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погибла местная жительница, её внук получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Медики оказали пострадавшему неотложную помощь. Семье погибшей будет предоставлена необходимая поддержка.

Кроме того, в селе Бяково Навлинского района при атаке беспилотника осколочные ранения получила местная жительница.

В посёлке Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина.