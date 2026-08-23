Тонна тротила и 500 км/ч: Наши бойцы из пулемёта сбили ракету «Фламинго» над Россией

Бойцы мобильной огневой группы «БАРС-Курск» во время ночного дежурства на границе сбили крылатую ракету FP-5 «Фламинго» из пулемёта, летевшую со скоростью до 500 км/ч. О героях рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Видео © MAX / Александр Хинштейн

По его словам, перехват произошёл ночью 22 августа. Расчёт добровольцев нёс дежурство, когда получил сигнал о приближении воздушной цели. Хинштейн рассказал, что военнослужащие обнаружили ракету на небольшой высоте и открыли по FP-5 «Фламинго» огонь из стрелкового оружия.

«Три часа ночи, боевое дежурство, сигнал: в сторону региона идут вражеские ракеты. Через считаные минуты расчёт МОГ «БАРС‑Курск» видит огромную цель: ракета FP‑5 «Фламинго» на высоте менее 50 метров мчится со скоростью до 500 км/ч. Дальность полёта этой машины — 3 тыс. км, боевая часть — почти тонна в тротиловом эквиваленте. И против этой стальной громадины — расчёт с пулемётом. Наши добровольцы не медля ни секунды со снайперской точностью открывают огонь на поражение», — описал невероятные события губернатор в MAX.

После поражения боеприпас упал в лесном массиве и сдетонировал. По словам главы региона, специалисты изучили обломки ракеты. Хинштейн отметил, что среди найденных элементов был полётный контроллер, который указал на запуск из Сумской области и направление движения к стратегическому объекту в Тульской области.

Губернатор отметил, что добровольцев «БАРС-Курск» представят к государственным наградам. Он назвал произошедшее уникальной и беспрецедентной ситуацией, которая показывает на что способен российский солдат.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об уничтожении 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в течение 12 часов (с 08:00 до 20:00). Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей.