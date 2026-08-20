В Волгограде суд прекратил дело против охотника, пытавшегося сбить БПЛА из ружья
Фемида — богиня правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Прекращено производство по делу 66-летнего фермера Николая Мухина, пытавшегося из ружья сбить пролетавший в небе украинский БПЛА. Об этом журналистам рассказал источник в судебной системе. Утверждается, что незадолго до этого материалы истребовал Верховный суд России.
«Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, против Николая Мухина составили протокол за стрельбу в населённом пункте. На суде адвокат пенсионера заявил, что тот взялся за оружие из-за обоснованного страха за безопасность, а его действия не причинили никому вреда. Однако Фемида встала на сторону правоохранителей — мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ружьё конфисковали. Сам мужчина признавался, что не был намерен нарушать закон, да и вообще — патриот, который любит свою страну и защищает, как может.
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