Охотника из Волгограда оштрафовали на 40 тысяч за стрельбу по украинскому БПЛА

Охотника из Волгоградской области оштрафовали на 40 тысяч рублей после попытки самостоятельно сбить беспилотник, пролетавший ночью над Еланским районом. Мужчина считает наказание несправедливым и намерен продолжать его обжаловать, сообщает V1.RU.

Житель села Волково по имени Николай рассказал, что в ночь на 7 июля услышал гул дронов и позвонил в службу 112. Когда очередной аппарат оказался над его домом, мужчина взял охотничье ружьё и открыл огонь, не прерывая разговор с диспетчером. Попасть в цель ему не удалось.

Полицейские приехали менее чем через час. Несмотря на разрешение на оружие, ружьё изъяли, а на владельца составили протокол по статье 20.13 КоАП РФ — за стрельбу в неположенном месте, в результате которой могли пострадать соседи охотника.

Николай настаивал, что пытался предотвратить возможный удар по школе, детсаду или другим объектам. Однако мировой суд назначил штраф, а Еланский районный суд оставил решение в силе, указав, что стрельба в населённом пункте могла угрожать окружающим. Теперь мужчина собирается идти разбираться в следующую инстанцию.

Ранее Life.ru разбирался, чем для граждан может обернуться самостоятельная стрельба по беспилотникам. Юристы предупреждали, что такие действия могут повлечь административную или даже уголовную ответственность, а ссылка на крайнюю необходимость требует доказательств.