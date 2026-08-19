Оштрафованный за стрельбу по БПЛА фермер заявил, что хотел защитить соседей

Фермер из Волгоградской области Николай Мухин, которого оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник, заявил, что действовал из желания защитить себя и соседей. Об этом он рассказал RT.

По словам мужчины, в ночь на 7 августа он проснулся от гула беспилотников, один из которых пролетал над его домом. Сначала Мухин позвонил в службу 112, после чего вышел на улицу с ружьём, на которое имел лицензию. Однако сбить БПЛА не получилось: аппарат находился на большой высоте.

Фермер подчеркнул, что не намеревался нарушать закон и считал свои действия попыткой обеспечить безопасность.

«Я Россию люблю и защищаю как могу», — заявил он.

В отношении Мухина составили протокол за стрельбу из оружия в населённом пункте. Адвокат на суде указал, что мужчина действовал из-за обоснованного страха за безопасность людей и что выстрел в воздух не причинил вреда. Суд, однако, пришёл к выводу, что стрельба создавала опасность для окружающих, и назначил фермеру штраф в размере 40 тыс. рублей. Ружьё также конфисковали. Мухин намерен обжаловать решение. Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн пригласил охотника вступить в добровольческую бригаду «БАРС-Курск».