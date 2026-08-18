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Регион
18 августа, 16:27

Хинштейн позвал в «БАРС-Курск» охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пригласил охотника вступить в добровольческую бригаду «БАРС-Курск». Ранее мужчину оштрафовали после попытки сбить беспилотник ВСУ из ружья в Волгоградской области.

«Приглашаю Николая Мухина поступить на службу в бригаду «БАРС-Курск»: такие люди нам очень нужны», — написал Хинштейн в Max.

Губернатор назвал ситуацию с наказанием охотника «более чем странной» и выразил надежду, что решение пересмотрит вышестоящий суд.

По мнению Хинштейна, в условиях атак украинских беспилотников подобные действия граждан следует поддерживать, а не наказывать. В качестве аргумента он сослался на статью 24 закона «Об оружии», предусматривающую возможность применения законно находящегося у граждан оружия в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Хинштейн: Мирный житель подорвался на мине в Курской области
Хинштейн: Мирный житель подорвался на мине в Курской области

Ранее в Курске при атаке беспилотника пострадал многоквартирный дом в Юго-Западном микрорайоне. По словам губернатора Александра Хинштейна, после детонации дрона повредило остекление двух балконов и несколько автомобилей. Данных о пострадавших не поступало.

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Александра Мышляева
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