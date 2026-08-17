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17 августа, 15:39

Хинштейн: Мирный житель подорвался на мине в Курской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В селе Большое Солдатское Курской области 51-летний мужчина пострадал при взрыве мины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max. Пострадавший наступил на боеприпас в Большесолдатском районе. У него диагностировали слепые осколочные ранения шеи и плеча.

«Слава Богу, обошлось без серьёзных травм», — написал Хинштейн.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь. Родственники планируют доставить его в Курскую областную больницу. Губернатор вновь призвал жителей приграничных территорий соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными.

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Также сообщалось, что в результате обстрела села Колосково Валуйского округа Белгородской области ракетами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли шесть мирных граждан, четверо получили ранения, среди пострадавших — ребёнок.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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