В результате обстрела села Колосково Валуйского округа ракетами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли шесть мирных граждан, четверо получили ранения, среди пострадавших — ребёнок. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«К большому сожалению, в результате прилёта украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», — написал он в своём телеграм-канале.

При обстреле пострадали четверо, включая 14-летнего ребёнка. Двое госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, двое получили помощь и отказались от госпитализации. Кроме того, на месте удара сгорела постройка и повреждён легковой автомобиль.

Ранее один мирный житель погиб, ещё десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины по ДНР. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы.