При атаках БПЛА на ДНР 16 августа погиб человек, ещё десять пострадали

Один мирный житель погиб, ещё десять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины по ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р.

В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы.

В Мироновском при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1987 года рождения. В Горняке тяжело ранена женщина 1965 года рождения, ещё один местный житель получил травмы средней степени тяжести.

Кроме того, пострадавшие есть в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, селе Ялынское и на автодороге Донецк — Пески. Всем оказывается медицинская помощь.

В результате ударов повреждены два жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, три грузовика и две легковые машины.

Напомним, в ДНР украинский беспилотник повторно атаковал пожарный расчёт МЧС, который работал на месте возгорания в одном из освобождённых населённых пунктов. Двое спасателей получили ранения и были госпитализированы, также повреждения получила спецтехника. В Херсонской области дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с супругами, которые ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. Мужчина и женщина погибли на месте.