Украина впервые пустила в ход британские беспилотники для ударов по объектам в глубине России. Об этом написала газета The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники в украинской армии.

По данным издания, дроны, среди которых была модель Nyan от компании Callen-Lenz из английского графства Уилтшир, применялись при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле.

Отставной маршал авиации Грег Бэгвелл считает, что использование британских аппаратов против России может подтолкнуть Москву к ответным шагам. По его мнению, при таком раскладе заводы по выпуску подобной техники на территории королевства Россия способна счесть «легитимными целями». При этом источники газеты полагают, что до прямого военного столкновения между Россией и НАТО дело вряд ли дойдёт.

Практика применения Киевом британских крылатых ракет Storm Shadow для точечных ударов по тыловым объектам РФ уже имела место. Однако, как констатирует издание, даже этот высокоточный ресурс не стал для ВСУ тем самым «золотым ключом», который позволил бы кардинально переломить оперативно-стратегическую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее британское издание The Sun рассказывало, что военные Великобритании на базе в эстонском городе Тапа тренировались наносить удары беспилотниками по Санкт-Петербургу. В ходе манёвров они проверяли, способен ли дрон долететь до российского города. Дальность полёта используемого аппарата Nyan превышает 240 километров. В Москве не раз выражали тревогу из-за наращивания сил НАТО у западных рубежей страны.