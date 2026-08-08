Глава Генштаба Британии назвал жуткой систему E-bal для операторов дронов ВСУ

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон назвал «жуткой» украинскую систему, в которой операторам беспилотников начисляют баллы за поражённые цели. Своими впечатлениями после поездки на Украину он поделился в статье для Heywood Quarterly.

Во время визита Найтону показали работу подразделений беспилотных систем в режиме реального времени. По его словам, он наблюдал, как дроны находят цели и атакуют их. Отдельное внимание британского военного привлёк механизм учёта результатов. Видео ударов загружают в специальную систему, после подтверждения оператор получает определённое количество баллов, а его результат учитывается в рейтинге.

Заработанные очки можно обменивать на новые беспилотники. Найтон признался, что подобный подход произвёл на него тяжёлое впечатление: многие, по его словам, «сочтут эту геймификацию убийства неприятной, даже жуткой».

Система E-bal действует на Украине с 2025 года. Как утверждается, количество электронных баллов зависит от типа поражённой цели: например, за танк начисляют 40 очков, а за мобильную ракетную установку — 50. Затем их можно использовать для получения вооружения через платформу Brave1 Market.

Ранее Life.ru рассказывал о другой схеме дистанционного применения украинских беспилотников. Операторы получили возможность управлять дронами из других стран через систему Hornet Vision Ctrl. Во время демонстрации аппарат поразил цель на севере Украины, тогда как управлявший им человек находился за границей; за результат операторам также обещали выплаты.