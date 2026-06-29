В зоне СВО зафиксирован необычный случай: батальон ВСУ численностью всего 16 человек, все — операторы дронов, выполнил задачу по установке системы дистанционного управления беспилотниками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на телеграм-канал «Неофициальный Бессонов».

Оказалось, что Киев запустил комплекс Hornet Vision Ctrl, позволяющий управлять БПЛА из любой страны на расстоянии нескольких тысяч километров. Во время демонстрации дрон поразил цель на севере Украины, тогда как оператор физически находился за границей. За каждую поражённую цель операторам обещаны мгновенные выплаты.

Автор издания Владлен Чертинов отметил, что теперь иностранные геймеры, привыкшие к виртуальным войнам, могут участвовать в реальных боевых действиях. По его словам, таким образом Запад напрямую вступил в конфликт, оставшись в «комфортном режиме» дистанционного участия.

А ранее Life.ru писал, что испаноязычные наёмники ВСУ не пошли в бой и бросили позиции под Харьковом. Часть из бойцов отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений.