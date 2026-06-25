Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:33

Российские военные заметили в ВСУ женщин-штурмовиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

В рядах ВСУ в районе Константиновки (ДНР) замечены женщины-штурмовики. Об этом сообщил заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным Юса.

«Сейчас на данном участке попадались поляки, то есть ребята передают, слышат голоса польские, польские разговоры. Заходят девушки, по два-три человека. Достаточно крепкие, то есть не боятся ничего, да, девушки —именно штурмовики», — цитирует российского бойца ТАСС.

Военнослужащий говорит, что эти женщины подготовлены хорошо: понимают свои действия, знают, куда идут, и адекватно реагируют на стрессовые ситуации. В плен они пока не попадали.

Стало известно об отрядах «чёрных вдов» в ВСУ
Стало известно об отрядах «чёрных вдов» в ВСУ

Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщин начали принуждать к службе в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Об этом рассказывают жители региона.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar