«Или в тюрьму, или контракт»: Женщин Харьковщины угрозами набирают в ВСУ
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Харьковской области женщин начали принуждать к службе в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Об этом рассказал РИА «Новости» житель региона, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.
По его словам, женщин могут вызывать на беседы и склонять к подписанию контракта. Собеседник агентства сравнил это с практикой набора заключённых, которых отправляли служить вместо отбывания срока.
«Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», — заявил местный житель.
Он также утверждает, что давление оказывают через социальные выплаты и оформление инвалидности. По словам собеседника, женщинам могут не подтверждать статус и лишать поддержки, чтобы вынудить их согласиться на службу.
Ранее на Украине допустили мобилизацию женщин в ВСУ для замены мужчин в тылу. Помимо этого, на улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам вступать в армию и лозунгом «Защита Украины — это женское дело».
