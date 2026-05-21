«Или в тюрьму, или контракт»: Женщин Харьковщины угрозами набирают в ВСУ

В Харьковской области женщин начали принуждать к службе в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Об этом рассказал РИА «‎Новости» житель региона, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.

По его словам, женщин могут вызывать на беседы и склонять к подписанию контракта. Собеседник агентства сравнил это с практикой набора заключённых, которых отправляли служить вместо отбывания срока.

«Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», — заявил местный житель.

Он также утверждает, что давление оказывают через социальные выплаты и оформление инвалидности. По словам собеседника, женщинам могут не подтверждать статус и лишать поддержки, чтобы вынудить их согласиться на службу.