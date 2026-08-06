Колумбийские наркокартели внедряют своих людей в ряды ВСУ ради получения боевого опыта. Преступные группировки также вербуют возвращающихся ветеранов, чтобы перенять навыки применения беспилотников, пишет Financial Times.

Дроны уже изменили расклад сил во внутреннем конфликте в Колумбии, лишив правительственные силы привычного господства в воздухе. Картели либо командируют своих представителей на украинский фронт обучаться всем тонкостям, либо охотятся за теми, кто возвращается оттуда с соответствующими знаниями.

Сотрудник гуманитарной организации на Украине рассказал изданию, что схемы вербовки очень сложны, а наибольшую тревогу вызывает уровень специализации. По его словам, бывшие боевики, партизаны и солдаты сражаются бок о бок и осваивают управление беспилотниками.

Пока картели не научились шифровать связь между дроном и оператором, а также устанавливать взрывные устройства по украинскому образцу. Однако оптоволоконные аппараты они уже используют. В ответ колумбийское правительство ввело жёсткие ограничения на импорт всех беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении наёмника из Колумбии — бывшего солдата Серхио Рафаэля Контрераса де Агуаса. В операции участвовали бойцы 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады