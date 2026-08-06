ВСУ оборудуют позиции для сборки и пуска беспилотников прямо на территории захоронений радиоактивных отходов. Mash сообщает, что такие объекты используются для атак по России в расчёте избежать ответного огня.

С мая по июль российские подразделения мониторинга фиксировали систематические пуски дронов с территории хвостохранилища Днепропетровского спецкомбината. Там покоятся остатки уранового производства. Могильник расположен у Запорожского шоссе, в пяти километрах от Василевки, Новоалександровки и Сурско-Литовского.

Разведка вскрыла на этом месте пункты хранения ударных аппаратов типа FP-2. Технику не только запускали, но и тестировали. Зафиксировано два пробных включения: 11 мая и 10 июня. Оба эпизода произошли в радиусе километра от опасной зоны.

Над районами складирования ядерных отходов действует режим бесполётной зоны для всех типов летательных аппаратов. Смысл запрета прост: нельзя допустить детонации снаряда в хранилище и спровоцировать масштабную катастрофу.

Этим и пользуются в украинских формированиях. Собеседники телеграм-канала полагают, что противник намеренно организует стартовые площадки на могильниках, уповая на осторожность ВС РФ. Расчёт строится на том, что российские военные не станут наносить удар, осознавая неизбежную цену.

Последствия гипотетического взрыва простираются на десятки километров вокруг. Заражению подвергнутся вода, воздух и грунт. Среди поражающих факторов — радий, торий и полоний. Эти продукты уранового распада создают ионизирующее излучение. При попадании в организм с пищей, водой или при дыхании они вызывают внутреннее облучение.