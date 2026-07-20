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20 июля, 15:25

«Может ли БПЛА достичь Петербурга?»: Британские военные отработали удары по России

The Sun: Британские военные в Эстонии отрабатывали удары БПЛА по Петербургу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Британские военнослужащие на базе в эстонском городе Тапе проводят учения по отработке ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу, сообщает британское издание The Sun. В ходе манёвров военные проверяли, способен ли дрон достигнуть российского города.

«В ходе учения мы проверяли, может ли беспилотник отсюда достигнуть Санкт-Петербурга», — рассказал изданию военнослужащий.

Отмечается, что дальность полёта используемого британскими солдатами беспилотника Nyan составляет более 240 километров. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО у западных границ России.

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Ранее финский аналитик Сакари Линден предупредил, что размещение войск НАТО в Лапландии втягивает Финляндию в конфликт с Россией, превращая её в плацдарм Запада. Он призвал финнов отказаться от поддержки партий с агрессивной политикой и выбрать дипломатический путь, чтобы избежать войны. По мнению эксперта, Хельсинки оказался в критической ситуации, но большинство граждан не осознают её серьёзности.

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Анастасия Никонорова
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