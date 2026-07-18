Вместо танков — беспилотники: Британия резко меняет состав сил у границ России

Британия планирует вывести из Эстонии танки Challenger 2 и заменить их разведывательными и ударными беспилотниками. Об этом пишет газета Daily Express.

По данным издания, размещённая в республике в рамках миссии НАТО британская группировка с апреля следующего года должна перейти от бронетанковой боевой группы к мобильным противотанковым силам.

«Это приведёт к возвращению британских танков Challenger 2, которые будут заменены новым флотом высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов», — говорится в публикации.

Одновременно численность контингента планируют увеличить с 800 до 1200 военнослужащих. Британские подразделения находятся в Эстонии с 2017 года.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что новая структура позволит быстрее развёртывать и рассредоточивать силы, а также демонстрировать боевую готовность по сравнению с традиционным бронетанковым формированием.

Ранее стало известно, что Эстония планирует построить в Нарве у российской границы первый военный городок, о чём заявил Андо Воогма из Центра оборонных инвестиций. Объект будут возводить с конца 2026 по лето 2028 года. Изначально он вместит 150 военных, в будущем — до 1000, хотя в Генштабе уточнили, что на постоянной дислокации там будет около 200 бойцов 1-й пехотной бригады.