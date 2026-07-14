От дронов до систем ПВО: Эстония открывает двери украинскому военпрому
Глава МО Певкур: Эстония организует производство украинского оружия
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Эстония намерена закупать разработанное на Украине вооружение и разместит часть его производства на своей территории. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.
Подписанное Таллином и Киевом соглашение предусматривает создание совместных предприятий. Украинская сторона должна будет выдавать экспортные разрешения на отдельные технологии, после чего выпуск продукции смогут наладить в Эстонии.
Среди приоритетных направлений названы ударные беспилотники, боеприпасы, системы управления войсками и средства противовоздушной обороны. Также рассматриваются закупки дронов и комплексов дальнего действия.
По словам Певкура, интерес к переносу мощностей проявили более десяти украинских компаний. Сейчас стороны формируют рабочую группу, которая отберёт проекты для совместного запуска.
Однако на этом военное сотрудничество между Украиной и Эстонией не заканчивается. Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский и эстонский премьер Кристен Михал подписали на саммите НАТО двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов.
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