От дронов до систем ПВО: Эстония открывает двери украинскому военпрому

Эстония намерена закупать разработанное на Украине вооружение и разместит часть его производства на своей территории. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.

Подписанное Таллином и Киевом соглашение предусматривает создание совместных предприятий. Украинская сторона должна будет выдавать экспортные разрешения на отдельные технологии, после чего выпуск продукции смогут наладить в Эстонии.

Среди приоритетных направлений названы ударные беспилотники, боеприпасы, системы управления войсками и средства противовоздушной обороны. Также рассматриваются закупки дронов и комплексов дальнего действия.

По словам Певкура, интерес к переносу мощностей проявили более десяти украинских компаний. Сейчас стороны формируют рабочую группу, которая отберёт проекты для совместного запуска.

Однако на этом военное сотрудничество между Украиной и Эстонией не заканчивается. Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский и эстонский премьер Кристен Михал подписали на саммите НАТО двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов.