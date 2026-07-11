Эстония планирует возвести в Нарве на границе с Россией первый военный городок. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

Строительство объекта начнут в конце 2026 года и завершат летом 2028-го. На первом этапе городок рассчитан на 150 военнослужащих, а в перспективе сможет вместить до 1000 человек. Однако, по данным Генштаба Сил обороны Эстонии, в постоянной дислокации там будут находиться около 200 военных — подразделение 1-й пехотной бригады.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих», — сказал он в интервью агентству ЕРР.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Эстония, закупающая у Украины дроны и дальнобойное вооружение, демонстрирует «суицидальные порывы». Он предупредил, что если Эстония вознамерится пустить в ход закупленное вооружение, то это вынудит РФ принять контрмеры, включая удары по эстонской территории «любым оружием». Депутат также отметил, что не понимает агрессивной риторики властей Эстонии в адрес Москвы, поскольку до недавнего времени отношения с Таллином были лишены разногласий такого масштаба.