Эстония, решившая закупить у Украины дроны и дальнобойное оружие, демонстрирует «суицидальные порывы», заявил «Газете.ru» депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в случае агрессии против России эта страна будет «стёрта с лица земли».

«Видимо, у них суицидальные настроения. Они не понимают, что рисуют на себе прелести прицела. Если со стороны Эстонии будет произведён хоть какой-то агрессивный акт в сторону России, Эстонию просто сотрут с лица земли, они должны это понимать», — подчеркнул парламентарий.

Он предупредил, что если Эстония вознамерится пустить в ход закупленное вооружение, то это вынудит РФ принять контрмеры, включая удары по эстонской территории «любым оружием».

Депутат также отметил, что не понимает агрессивной риторики властей Эстонии в адрес Москвы, поскольку до недавнего времени отношения с Таллином были лишены разногласий такого масштаба.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о сотрудничестве в сфере дронов на полях саммита НАТО в Анкаре. Детали сделки пока не раскрываются.