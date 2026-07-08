МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за обвинений в дезинформации

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему дипломатическую ноту протеста. Поводом стали обвинения Москвы в распространении «дезинформации» о странах Прибалтики.

Как сообщили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, российскому представителю заявили о недовольстве Таллина якобы продолжающимися информационными кампаниями против стран региона.

При этом конкретные примеры сообщений, которые Эстония считает дезинформацией, в заявлении МИД не привели.

В странах Балтии неоднократно подчёркивали, что не предоставляли Украине разрешений на использование своей инфраструктуры для ударов по российским объектам. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна также заявил, что Таллин якобы не разрешал использовать свою территорию и воздушное пространство для атак по России.

Новый дипломатический выпад произошёл на фоне продолжающихся разногласий между Москвой и Таллином по вопросам безопасности и международной политики.

Ранее Life.ru писал, что Эстония потребует от ЕС лишить МОК финансирования из-за возвращения России. Эстонские власти выступили против решений, которые могут привести к возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену. Министр культуры страны Хейди Пурга заявила, что Таллин намерен добиваться пересмотра поддержки организаций, связанных с такими решениями. По её словам, спортивные структуры не должны получать европейское финансирование, если их действия противоречат позиции Эстонии и её партнёров. Власти страны считают, что возвращение России в мировой спорт нельзя рассматривать отдельно от политической ситуации.