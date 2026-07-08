Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 16:40

Эстония потребует ЕС лишить МОК финансирования из-за возвращения России

Флаг Олимпийского комитета России. Обложка © ТАСС / Michael Kappeler

Флаг Олимпийского комитета России. Обложка © ТАСС / Michael Kappeler

Эстония вместе с рядом стран-партнёров планирует обратиться в Еврокомиссию с инициативой исключить спортивные организации, возвращающие Россию и Белоруссию на международные соревнования, из программы Erasmus+ и других поддерживающих мер ЕС. Об этом заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

«В нынешней ситуации в сфере безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть Россию и Белоруссию в международный спорт, как будто ничего не произошло... Мы не можем допустить, чтобы спорт использовался для нормализации ситуации», — цитирует Пургу ERR.

Она подчеркнула, что спорт не может быть нейтральным с точки зрения ценностей — он всегда несёт определённую идею. Министр добавила, что Европа должна быть чёткой и согласованной в этом вопросе, поскольку поддержка не должна оказываться организациям, действия которых противоречат её принципам.

Дегтярёв заявил, что решение МОК ускорит возвращение России на мировую арену
Дегтярёв заявил, что решение МОК ускорит возвращение России на мировую арену

Напомним, МОК восстановил членство Олимпийского комитета России во вторник и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Ранее в РУСАДА заявили, что готовы к сотрудничеству с международными антидопинговыми организациями.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Международный олимпийский комитет (МОК)
  • Эстония
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar