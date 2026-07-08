Эстония потребует ЕС лишить МОК финансирования из-за возвращения России

Эстония вместе с рядом стран-партнёров планирует обратиться в Еврокомиссию с инициативой исключить спортивные организации, возвращающие Россию и Белоруссию на международные соревнования, из программы Erasmus+ и других поддерживающих мер ЕС. Об этом заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

«В нынешней ситуации в сфере безопасности невозможно понять решения, которые пытаются вернуть Россию и Белоруссию в международный спорт, как будто ничего не произошло... Мы не можем допустить, чтобы спорт использовался для нормализации ситуации», — цитирует Пургу ERR.

Она подчеркнула, что спорт не может быть нейтральным с точки зрения ценностей — он всегда несёт определённую идею. Министр добавила, что Европа должна быть чёткой и согласованной в этом вопросе, поскольку поддержка не должна оказываться организациям, действия которых противоречат её принципам.