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7 июля, 18:40

РУСАДА продолжит сотрудничество с международными антидопинговыми организациями

Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает рабочие контакты с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) и международными спортивными федерациями. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Олимпийский комитет России заявил о намерении в ближайшее время согласовать практические параметры антидопинговой программы, включая сроки и объёмы тестирования, чтобы обеспечить выполнение всех требований и вернуть российских спортсменов на международные соревнования максимально организованно и прозрачно.

«Мы уже находимся в рабочем контакте с Международным агентством допинг-тестирования и международными спортивными федерациями и ведём конструктивный диалог по вопросам организации антидопингового обеспечения российских спортсменов, — рассказала Логинова.

Глава РУСАДА подчеркнула, что агентство обладает необходимой экспертизой, неоднократно подтверждённой WADA, и готово обеспечить эффективную координацию работы с ITA и федерациями. Для полного восстановления российского агентства в правах осталось лишь пройти очный аудит Всемирного антидопингового агентства — все остальные замечания уже устранены.

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Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, с условием ужесточения антидопинговых процедур, обязав спортсменов проходить несколько тестов для допуска к соревнованиям. При этом в заявлении МОК отмечалось, что до начала Олимпиады-2028 тестированием россиян будет заниматься ITA, если РУСАДА не восстановят в правах.

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Анастасия Никонорова
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