РУСАДА продолжит сотрудничество с международными антидопинговыми организациями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает рабочие контакты с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) и международными спортивными федерациями. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Олимпийский комитет России заявил о намерении в ближайшее время согласовать практические параметры антидопинговой программы, включая сроки и объёмы тестирования, чтобы обеспечить выполнение всех требований и вернуть российских спортсменов на международные соревнования максимально организованно и прозрачно.

«Мы уже находимся в рабочем контакте с Международным агентством допинг-тестирования и международными спортивными федерациями и ведём конструктивный диалог по вопросам организации антидопингового обеспечения российских спортсменов, — рассказала Логинова.

Глава РУСАДА подчеркнула, что агентство обладает необходимой экспертизой, неоднократно подтверждённой WADA, и готово обеспечить эффективную координацию работы с ITA и федерациями. Для полного восстановления российского агентства в правах осталось лишь пройти очный аудит Всемирного антидопингового агентства — все остальные замечания уже устранены.