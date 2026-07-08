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8 июля, 16:48

Захарова указала Эстонии на место в экономике ЕС после слов о спонсорстве МОК

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова очень удивилась призывам Эстонии прекратить европейское финансирование Международного олимпийского комитета (МОК), разрешившего россиянам и белорусам участвовать в мировых соревнованиях. Она прокомментировала в телеграм-канале очередной выпад от прибалтийского государства.

«По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими «достижениями» диктовать, кому что финансировать», — говорится в тексте.

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Напомним, МОК принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), приостановленное с октября 2023 года. Вслед за этим были отменены все ранее действовавшие рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, включая требования о нейтральном статусе. Однако Эстония возмутилась и направила требование еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу, в котором призвала остановить финансирование МОК из-за снятия ограничений с россиян.

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Татьяна Миссуми
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