Глава МВД Эстонии Игорь Таро в интервью изданию Delfi выступил с инициативой аннулировать статус беженца для граждан Украины, подлежащих мобилизации. Министр аргументировал свою позицию тем, что Киев официально подтвердил потребность в дополнительных людских ресурсах для нужд обороны.

«Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», — пояснил Таро.

По словам Таро, в случае принятия соответствующего решения на уровне ЕС, оно будет приведено в исполнение незамедлительно.

К слову, число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.