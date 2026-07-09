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9 июля, 14:55

Эстония предложила ЕС лишать убежища украинцев призывного возраста

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Глава МВД Эстонии Игорь Таро в интервью изданию Delfi выступил с инициативой аннулировать статус беженца для граждан Украины, подлежащих мобилизации. Министр аргументировал свою позицию тем, что Киев официально подтвердил потребность в дополнительных людских ресурсах для нужд обороны.

«Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», — пояснил Таро.

По словам Таро, в случае принятия соответствующего решения на уровне ЕС, оно будет приведено в исполнение незамедлительно.

«Попадут под призыв и погибнут в боях»: Почему ЕС активно высылает украинских беженцев
«Попадут под призыв и погибнут в боях»: Почему ЕС активно высылает украинских беженцев

К слову, число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

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Наталья Демьянова
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