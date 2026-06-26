Европейские страны пытаются найти способы вернуть украинских беженцев призывного возраста на родину для пополнения ВСУ, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Однако, по его словам, в ЕС сталкиваются с юридическими ограничениями: если украинцу уже предоставили статус беженца, просто выслать его обратно власти не могут.

Сегодня страны ЕС вынуждены искать обходные варианты — от программ «добровольного» возвращения до депортации отдельных людей по судебным решениям. Эксперт уверен, что такие меры не позволят массово вернуть украинцев призывного возраста: часть могут отправить на родину, но большинство всё равно останется в Европе.

«Никто в здравом уме не поедет обратно на Украину. Даже с деньгами. Мужчины попадут под призыв и погибнут в боях», — подчеркнул политолог.

Для ЕС более простым вариантом мог бы стать отказ от приёма новых украинских беженцев. Однако и здесь возможны судебные споры, после которых государства могут обязать не только принять людей, но и обеспечить их необходимой поддержкой, заключил собеседник NEWS.ru.

К слову, число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.