«Попадут под призыв и погибнут в боях»: Почему ЕС активно высылает украинских беженцев
Политолог Безпалько: ЕС высылает украинских беженцев, чтобы пополнить ряды ВСУ
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Европейские страны пытаются найти способы вернуть украинских беженцев призывного возраста на родину для пополнения ВСУ, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Однако, по его словам, в ЕС сталкиваются с юридическими ограничениями: если украинцу уже предоставили статус беженца, просто выслать его обратно власти не могут.
Сегодня страны ЕС вынуждены искать обходные варианты — от программ «добровольного» возвращения до депортации отдельных людей по судебным решениям. Эксперт уверен, что такие меры не позволят массово вернуть украинцев призывного возраста: часть могут отправить на родину, но большинство всё равно останется в Европе.
«Никто в здравом уме не поедет обратно на Украину. Даже с деньгами. Мужчины попадут под призыв и погибнут в боях», — подчеркнул политолог.
Для ЕС более простым вариантом мог бы стать отказ от приёма новых украинских беженцев. Однако и здесь возможны судебные споры, после которых государства могут обязать не только принять людей, но и обеспечить их необходимой поддержкой, заключил собеседник NEWS.ru.
К слову, число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
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