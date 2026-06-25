Дания откажет в убежище украинским мужчинам призывного возраста

Дания прекратит предоставлять убежище мужчинам из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учёту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам иностранцев и интеграции королевства. Правительство намерено пересмотреть закон о временном проживании, чтобы исключить возможность уклонения от мобилизации. Новые правила коснутся тех, кто не имеет официального освобождения от военной службы.

Министр Мортен Бедсков подчеркнул, что Копенгаген остаётся надёжным союзником Киева, но не станет создавать правовые лазейки, ослабляющие обороноспособность страны.

«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в её борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооружённые силы», — сказал Бедсков.

Изменения не затронут уже выданные виды на жительство. На начало мая 2026 года в Дании проживали около 47,6 тыс. украинских беженцев призывного возраста.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил прекратить выплаты пособий по безработице украинским беженцам. Политик также выступил за более активную депортацию мигрантов и помощь в добровольном возвращении на родину. По его мнению, эти меры помогут сократить расходы государства.