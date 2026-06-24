ЕС захотел сделать Узбекистан своим лагерем для беженцев

Некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность создать в Руанде и Узбекистане специальные центры для мигрантов, которым отказали в убежище. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Инициативу поддерживают Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции заявил, что ЕС планирует заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м.

Однако пока точных стран для размещения центров не выбрали. Дипломаты обсуждали также Уганду, но Египет и Ливию исключили — они слишком близко к Европе. Создавать «центры возвращения» будут сами страны, а не руководство ЕС.

Против идеи выступают Франция и Испания. А представитель ООН по делам беженцев заявила, что ЕС «становится жертвой популистской риторики» и поддаётся ложным представлениям о мигрантах.

Недавно 19 стран Евросоюза выступили с неожиданной инициативой, которая озадачила власти Франции. Они призвали ускорить создание центров для мигрантов за пределами ЕС. Организаторами этой акции стали Дания и Италия. Если бы письмо подписали только они, это не вызвало бы большого резонанса. Но число подписантов оказалось критическим — больше половины всех стран союза.