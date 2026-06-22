Пора домой! Двум европарламентариям грозит наказание за оскорбление депутата из Ирака

Скандал с расистскими нотками разгорелся в Европарламенте. Как пишет Politico, причиной стало голосование по законопроекту о депортации мигрантов. Бурные обсуждения больной для ЕС темы привели к нескольким неподобающим высказываниям в адрес депутатов, и нескольким избранникам теперь грозит дисциплинарная ответственность.

Конфликт начался с заявления депутата от Швеции Абир ас-Сахлани — уроженки Ирака. После голосования она пожаловалась, что «никогда не чувствовала себя так небезопасно» в стенах законодательного органа. В ответ финский парламентарий Себастиан Тюнккюнен опубликовал видео её выступления, подписав: «поплачь ещё». А датский депутат Кристоффер Сторм посоветовал ас-Сахлани «отправиться домой».

Резкие заявлеия вынудили главу фракции Renew Europe Европарламента Валери Айе обратиться к спикеру Роберте Метсоле с просьбой принять меры против обоих депутатов. Она считает, что, если их не накажут, это станет демонстрацией безнаказанности.

Сама Ас-Сахлани заявила изданию, что восприняла слова Сторма как расисткое высказывание, но тот отвергает обвинения: якобы фраза про «домой» — это о призыве покинуть зал заседаний, а не вернуться на родину. Второй парламентарий не стал общаться с журналистами. Окончательное решение о судьбе обоих — за Метсолой.

Ранее в Европарламенте раскритиковали решение Брюссаеля ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС. По словам депутата от Венгрии Кинги Гала, процесс расширения объединения всё меньше опирается на критерии реального соответствия стран-кандидатов.