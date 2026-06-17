В Европарламенте раскритиковали ускорение вступления Украины в ЕС

Решение Евросоюза ускорить переговоры о вступлении Украины вызвало резкую критику со стороны депутата Европейского парламента от Венгрии Кинга Гала. Она заявила, что процесс расширения всё меньше опирается на критерии готовности стран. Об этом она написала в соцсети Х.

«Сегодня ЕС сделал ещё один шаг к ускоренному вступлению Украины, открыв первый кластер переговоров о вступлении. Это вновь показывает, как ЕС отходит от расширения, основанного на заслугах, и все чаще принимает решения, опираясь на геополитические соображения», — отметила она.

Отдельно она указала на разницу в подходах: другие государства вынуждены годами проходить сложные процедуры, тогда как Украине, по её словам, процесс ускоряют. Дополнительно Гал предупредила о возможных последствиях для бюджета ЕС, системы финансирования и сельского хозяйства стран-членов. В заключение она отметила, что игнорирование рисков и неравный подход могут подорвать доверие к политике расширения Евросоюза.

Ранее в Люксембурге прошла межправительственная конференция, на которой был дан официальный старт переговорам о вступлении Украины в Европейский союз. Открытие переговорного процесса стало важным этапом на пути европейской интеграции Украины.