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22 июня, 07:49

Politico: Письмо 19 стран ЕС о мигрантах застало Францию врасплох

Обложка © ТАСС / IMAGO/Mauersberger

Обложка © ТАСС / IMAGO/Mauersberger

Европейское издание Politico сообщает, что неожиданная инициатива 19 государств-членов Евросоюза поставила французские власти в тупик. Речь идёт о совместном обращении, призывающем ускорить создание центров для размещения мигрантов за пределами ЕС.

Организаторами этого демарша выступили Дания и Рим. По данным журналистов, если бы письмо подписали только эти две страны, ситуация не вызвала бы особого резонанса. Однако число подписантов оказалось критическим — больше половины всех участников союза.

Как пояснил один из европейских дипломатов на условиях анонимности, столь широкая поддержка превращает документ в серьёзный политический вызов для Парижа. Теперь французской стороне придётся реагировать на консолидированную позицию значительной части партнёров по блоку.

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Дарья Денисова
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