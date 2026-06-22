Европейское издание Politico сообщает, что неожиданная инициатива 19 государств-членов Евросоюза поставила французские власти в тупик. Речь идёт о совместном обращении, призывающем ускорить создание центров для размещения мигрантов за пределами ЕС.

Организаторами этого демарша выступили Дания и Рим. По данным журналистов, если бы письмо подписали только эти две страны, ситуация не вызвала бы особого резонанса. Однако число подписантов оказалось критическим — больше половины всех участников союза.

Как пояснил один из европейских дипломатов на условиях анонимности, столь широкая поддержка превращает документ в серьёзный политический вызов для Парижа. Теперь французской стороне придётся реагировать на консолидированную позицию значительной части партнёров по блоку.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, тот оставит после себя рост милитаристских настроений, банды мигрантов и насильников, а также провалы в энергетической сфере.