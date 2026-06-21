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21 июня, 03:21

Бавария выступила против финансирования украинских беженцев за счёт немцев

Премьер Баварии призвал не платить украинцам пособия по безработице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jazzmany

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jazzmany

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил прекратить выплаты пособий по безработице украинским беженцам. По его словам, программу социальной помощи Bürgergeld нужно пересмотреть.

«Правовая система должна работать так, чтобы украинцы больше не софинансировались из денег граждан и за счёт граждан», сказал Зёдер в интервью изданию Bild.

Зёдер также отметил, что стоит активнее депортировать мигрантов и помогать иностранцам возвращаться на родину добровольно. По его мнению, эти меры помогут сократить расходы государства.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала главам стран ЕС секретное письмо с рекомендацией усилить контроль при въезде и ужесточить правила для украинских беженцев. При этом в письме не указывалось, что делать с теми, кто уже находится в странах ЕС и имеет статус украинца.

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Лия Мурадьян
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