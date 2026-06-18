Фон дер Ляйен тайно попросила европейских лидеров ограничить въезд украинцев в ЕС

Европейские власти должны ужесточить правила въезда и контроль за украинскими беженцами. С такой инициативой выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она уже разослала соответствующее письмо лидерам ЕС. Информацией делится издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Это можно истолковать как указание на то, что в частности, будет затруднён въезд мужчинам призывного возраста», — отмечается в статье.

Чиновница не стала раскрывать, как именно будет производитья проверка украинцев на границе и каковы будут новые критерии въезда мигрантов. Сейчас все приезжие из Незалежной пользуются в Евросоюзе режимом временной защиты, а именно — имеют полное право на проживание, работу и обучение.

Ранее газета Bild написала, что количество мигрантов с Украины в Германии может ещё вырасти. Причина — решения Варшавы о сокращении социальных пособий. Украинцы составляют более половины случаев нелегального пересечения восточных границ Германии. В основном это мужчины призывного возраста с ограниченным правом выезда из Украины. В Польше проживают около 960 тысяч украинцев. В ЕС статус временной защиты получили примерно 4,4 миллиона человек. Германия с 2022 года предоставила защиту 1,35 миллионам украинских граждан.