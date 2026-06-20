На Украине раскрыли масштабы исхода из страны с 2022 года

Число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, сославшись на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Проблема усугубляется демографическим кризисом. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников ранее характеризовал ситуацию как физическое вымирание нации. Ежегодная убыль населения составляет порядка трёхсот тысяч человек.

Надежды на массовое возвращение людей практически нет. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отмечал, что лишь 10 процентов уехавших готовы приехать обратно после завершения боевых действий.

Эксперты фиксируют катастрофическое сокращение числа жителей. По информации женевской штаб-квартиры ООН, с февраля 2022 года этот показатель снизился на 8 миллионов. Директор украинского Института демографии Элла Либанова сообщала осенью 2025 года, что в стране насчитывается от 28 до 30 миллионов человек. Для сравнения: во время последней переписи в 2001 году население составляло более 48 миллионов.

В июне аналитики ООН впервые за десять лет отметили снижение общемирового числа вынужденно перемещённых лиц. Согласно докладу Управления верховного комиссара по делам беженцев, в прошлом году этот статус имели 117,8 млн человек, что на 5,4 млн меньше показателя 2024 года. Сокращение затронуло обе ключевые категории: классических беженцев насчитали 35,6 млн, внутренне перемещённых лиц — 68,6 млн.