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19 июня, 07:10

В датских коммунах в панике из-за роста экстремизма среди украинских беженцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MM_vision

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MM_vision

Власти ряда коммун и полицейских округов Дании выразили обеспокоенность ростом правого экстремизма среди молодых украинских беженцев. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена.

По данным ведомства, в последнее время поступило несколько обращений, связанных с поведением украинской молодёжи. Речь идёт, в частности, о жалобах на высказывания в адрес меньшинств, а также на татуировки и элементы одежды с запрещённой символикой.

«Несколько коммун и полицейских округов сейчас обеспокоены новой тенденцией, проявляющейся в росте правого экстремизма среди молодых украинских беженцев в Дании», — говорится в сообщении DR.

Хансен подчеркнул, что важно реагировать на такие сигналы на ранней стадии, чтобы предотвратить возможную эскалацию и переход к насилию. По его словам, рост правого экстремизма в целом наблюдается в последние годы.

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Ранее украинские СМИ сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов.

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Андрей Бражников
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