Финский аналитик Сакари Линден заявил, что Запад втягивает Хельсинки в войну с Россией через размещение войск НАТО на территории Лапландии. Об этом он написал в соцсети X.

Линден отметил, что Финляндия всё сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав. По его мнению, чтобы избежать этого сценария, финнам следует отказаться от поддержки партий с агрессивной внешней политикой и обратить внимание на силы, выступающие за дипломатический курс. Аналитик подчеркнул, что Хельсинки оказался в критической ситуации, но лишь немногие финны осознают серьёзность положения.

Ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что Финляндия оказалась на грани экономического краха из-за закрытия границы с Россией. По его словам, наибольший ущерб нанесён туристическому сектору. Малинен отметил, что никогда не видел центр финской столицы «таким пустым».