Соседствующая с Россией Финляндия оказалась на грани экономического краха из-за закрытия границы с РФ. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети Х.

«Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, наибольший ущерб нанесён туристическому сектору. Малинен отметил, что никогда не видел центр финской столицы «таким пустым».

Ранее финский президент заговорил о возможном сближении с Москвой. Политконсультант Руслан Андреев назвал этот шаг проблеском здравого смысла. По его словам, Стубб обнажил главную пропагандистскую конструкцию Брюсселя: мнимая угроза с Востока нужна НАТО для оправдания своего существования и роста военных бюджетов. При этом экономика Суоми ощутимо страдает от санкций и закрытых границ. Приграничные районы, ранее жившие за счёт российских туристов, теперь сталкиваются с проблемами. Европейские или китайские путешественники туда не поедут.